Збірна України розгромною перемогою перервала серію невдач на ЧС з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. На льоду Талліна відбувся поєдинок третього туру чемпіонату світу Дивізіону ІВ з хокею за участі збірних України та Нідерландів, передає кореспондент УНН.
У стартовому проміжку відбулася лише одна закинута шайба — її автором став наш Андрій Міхнов. Проте гра у меншості призвела до пропущеної шайби українцями в середині другого періоду. Відзначився син головного тренера збірної Нідерландів Стівен Мейсон. Через п’ять хвилин Данило Скрипець наважився на дальній кидок — шайба пройшла між ногами воротаря. Буквально в наступній атаці Ігор Мережко реалізував вихід сам-на-сам з воротарем суперників, оформивши дебютну шайбу на чемпіонаті — 3:1.
На цьому “синьо-жовті” не зупинилися і завдяки рикошету закинули ще одну шайбу через 34 секунди після взяття воріт від Мережка. Автор взяття воріт Лялька. До кінця періоду Вадим Мазур розписався у воротах опонентів.
В заключному проміжку зустрічі українці відправили три шайби в ворота опонентів без відповіді. У підсумку Віталій Лялька оформив хет-трик, а Міхнов дубль — 8:1.
Зауважимо, що Нідерланди залишились без очок в таблиці, а Україна набрала свої перші — 3.
Нагадаємо, національна збірна України зазнала другої поразки на чемпіонаті світу з хокею в Дивізіоні IB від команди Польщі.