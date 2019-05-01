Сборная Украины разгромной победой прервала серию неудач на ЧМ по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. На льду Таллина состоялся поединок третьего тура чемпионата мира Дивизиона ІВ по хоккею с участием сборных Украины и Нидерландов, передает корреспондент УНН.
В стартовом промежутке произошло одно заброшенная шайба - ее автором стал наш Андрей Михнов. Однако игра в меньшинстве привела к пропущенной шайбы украинском в середине второго периода. Отличился сын главного тренера сборной Нидерландов Стивен Мейсон. Через пять минут Даниил Скрипец решился на дальний бросок - шайба прошла между ногами вратаря. Буквально в следующей атаке Игорь Мережко реализовал выход один на один с вратарем соперников, оформив дебютную шайбу на чемпионате - 3: 1.
На этом "сине-желтые" не остановились и благодаря рикошета забросили еще одну шайбу через 34 секунды после взятия ворот от Мережко. Автор взятия ворот Кукла. К концу периода Вадим Мазур расписался в воротах оппонентов.
В заключительном промежутке встречи украинцы отправили три шайбы в ворота оппонентов без ответа. В итоге Виталий Кукла оформил хет-трик, а Михнов дубль - 8: 1.
Заметим, что Нидерланды остались без очков в таблице, а Украина набрала свои первые - 3.
Напомним, национальная сборная Украины потерпела второе поражение на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе IB от команды Польши.