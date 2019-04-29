Хокеїсти збірної України програли другий матч на ЧС в Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Національна збірна України зазнала другої поразки на чемпіонаті світу з хокею в Дивізіоні IB від команди Польщі, повідомляє УНН з посиланням на сайт чемпіонату.
Провальним для "синьо-жовтих" став другий період, в якому команда Андрія Срюбка пропустила 4 шайби. Українці змогли відповісти лише тричі, в кожному з періодів – 3:7.
Шайби за нашу команду закинув Всеволод Толстушко з ХК "Кременчук", Сергій Лялька з ХК "Донбас" та Сергій Бабинець із словацького ХК "Гуменне". Натомість за поляків п'ять закинутих шайб до лицьового рахунку записав представник ХК "Краковія" Крапіца.
Варто зазначити, що у паралельному поєдинку команда Румунії зробила камбек у протистоянні з Японією (4:3), а господарі естонці впоралися із Нідерландами 4:1. Саме Україна та Нідерланди наразі на дні Дивізіону – без набраних очок, у японців три, естонців 4, румунів 5 і 6 у поляків.
Додамо, що за на "синьо-жовтих" очікує протистояння із сусідами турнірної таблиці Нідерландами.