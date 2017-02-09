Збірна України посіла п'яте місце у першій гонці чемпіонату світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Збірна України посіла п'яте місце в гонці змішаної естафети на 52-му чемпіонаті світу, який стартував сьогодні в Хохфільцені (Австрія), передає кореспондент УНН.
Перший етап перегонів розпочала Олена Підгрушна. Досвідченій біатлоністці знадобилося по 2 додаткових патрони на вогневих рубежах аби закрити усі мішені. Перша передача естафети відбулася з 39 секундами відставання від лідерів – 16 місце.
Лише один хибний постріл та більш швидка хода Юлії Джими призвели до значного стрибку в розташуванні збірної. "Синьо-жовті" піднялися на 7 місце. Лідерами після екватору змагань були команди Німеччини, Франції і Італії.
Чоловічу програму України відкривав Сергій Семенов, котрому необхідно було 3 додаткових постріли задля проходження "лежки" і "стійки" – 7 місце при передачі естафети і 56,6 с відставання від лідерів Німеччини. На останньому рубежі Дмитру Підручному вдалося ще покращити становище команди – підсумкове п'яте місце +35,6 с.
Золотий комплект нагород в активі Німеччини, "срібло" у Франції, "бронза" за Росією.
Нагадаємо, що завтра о 15:45 планетарна першість продовжиться жіночим спринтом.