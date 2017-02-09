Сборная Украины заняла пятое место в первой гонке чемпионата мира по биатлону

Первый этап гонки начала Елена Пидгрушная. Опытной биатлонистке понадобилось по 2 дополнительных патрона на огневых рубежах чтобы закрыть все мишени. Первая передача эстафеты состоялась с 39 секундами отставания от лидеров - 16 место.

Только один неверный выстрел и более быстрая походка Юлии Джими привели к значительному скачку в расположении сборной. "Сине-желтые" поднялись на 7 место. Лидерами по экватору соревнований были команды Германии, Франции и Италии.

Мужскую программу Украины открывал Сергей Семенов, которому необходимо было 3 дополнительных выстрела для прохождения "лежки" и "стойки" - 7 место при передаче эстафеты и 56,6 с отставание от лидеров Германии. На последнем рубеже Дмитрию Пидручному удалось еще улучшить положение команды - итоговое пятое место +35,6 с.

Золотой комплект наград в активе Германии, "серебро" у Франции, "бронза" за Россией.

Напомним, что завтра в 15:45 планетарное первенство продолжится женским спринтом.