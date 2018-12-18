Збірна України піднялася у рейтингу ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила оновлений рейтинг жіночих збірних.
Українська команда у ньому перебуває на 24-му рядку, інформує офіційний сайт Федерації футболу України, передає УНН.
У порівнянні з попереднім рейтингом "синьо-жовті" поліпшили свої позиції, піднявшись на одну сходинку.
За час, що минув відтоді, команда Наталії Зінченко провела два матчі, перемігши збірну Косова - 4:1 і 4:0.
Лідерство у рейтингу утримують футболістки США. Без змін пройшла цей ігровий відрізок і збірна Німеччини (друге місце).
Третю сходинку повернули собі футболістки Франції, які посунули збірну Англії. Замикають п'ятірку кращих світових збірних представниці Канади.
Нагадаємо, що 22 лютого 2019 року відбудеться жеребкування відбірного раунду Євро-2021, у якому візьме участь і жіноча збірна України.
Також нагадаємо, вчора на Дніпропетровщині відкрили новий спортивний комплекс, де юні спортсмени отримали змогу грати у міні-футбол, баскетбол, волейбол, гандбол та великий теніс.