Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала обновленный рейтинг женских сборных. Украинская команда в нем находится на 24-й строчке, информирует официальный сайт Федерации футбола Украины, передает УНН.
По сравнению с предыдущим рейтингом "сине-желтые" улучшили свои позиции, поднявшись на одну строчку.
За прошедшее время команда Натальи Зинченко провела два матча, победив сборную Косово - 4:1 и 4:0.
Лидерство в рейтинге удерживают футболистки США. Без изменений прошла этот игровой отрезок и сборная Германии (второе место).
Третью строчку вернули себе футболистки Франции, которые подвинули сборную Англии. Замыкают пятерку лучших мировых сборных представительницы Канады.
Напомним, что 22 февраля 2019 года состоится жеребьевка отборочного раунда Евро-2021, в котором примет участие и женская сборная Украины.
Также напомним, вчера в Днепропетровской области открыли новый спортивный комплекс, где юные спортсмены получили возможность играть в мини-футбол, баскетбол, волейбол, гандбол и большой теннис.