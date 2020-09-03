Збірна України отримала суперників по відбору на Чемпіонат світу з футзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У штаб-квартирі УЄФА відбулася церемонія жеребкування групового етапу чемпіонату Європи-2022 з футзалу, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Україна перед жеребом потрапила до корзини В і отримали збірну Хорватії з кошика А, команду Албанії з кошика С, а також переможця пари Сан-Марино/Данія.
До вашої уваги склад інших груп:
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- Група 2: Болгарія/Вірменія, Франція, Грузія, Росія
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- Група 3: Туреччина/Греція, Азербайджан, Словаччина, Молдова
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- Група 4: Англія/Північна Македонія, Румунія, Сербія, Боснія і Герцеговина
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- Група 5: Ізраїль/Кіпр, Казахстан, Угорщина, Білорусь
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- Група 6: Швейцарія/Німеччина, Іспанія, Латвія, Словенія
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- Група 7: Чорногорія/Литва, Італія, Бельгія, Фінляндія
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- Група 8: Польща, Португалія (чемпіон), Норвегія, Чехія.
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Дододамо, що до фінальної частини вийдуть команди, які посядуть перші місця та шість команд, які стануть другими. Натомість, збірні, що посядуть другі місця та стануть сьомою та восьмою за рейтингом зіграють у плей-офф.