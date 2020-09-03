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Сборная Украины получила соперников по отбору на Чемпионат мира по футзалу

Киев • УНН

 • 12337 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В штаб-квартире УЕФА состоялась церемония жеребьевки группового этапа чемпионата Европы-2022 по футзалу, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Сборная Украины получила соперников по отбору на Чемпионат мира по футзалу

Украина перед жребием попала в корзины В и получили сборную Хорватии из корзины А команду Албании из корзины С, а также победителя пары Сан-Марино / Дания.

Вашему вниманию состав других групп:

  • Группа 2: Болгария / Армения, Франция, Грузия, Россия;
  • Группа 3: Турция / Греция, Азербайджан, Словакия, Молдова;
  • Группа 4: Англия / Северная Македония, Румыния, Сербия, Босния и Герцеговина;
  • Группа 5: Израиль / Кипр, Казахстан, Венгрия, Беларусь;
  • Группа 6: Швейцария / Германия, Испания, Латвия, Словения;
  • Группа 7: Черногория / Литва, Италия, Бельгия, Финляндия;
  • Группа 8: Польша, Португалия (чемпион), Норвегия, Чехия.

Дододамо, что в финальную часть выйдут команды, занявшие первые места и шесть команд, которые станут вторыми. Зато, сборные, занявшие вторые места и станут седьмой и восьмой по рейтингу сыграют в плей-офф.

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