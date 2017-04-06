Збірна України опустилась на шість позицій в рейтингу ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. ФІФА представила оновлений рейтинг національних збірних світу в якому збірна України зазнала регресу, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІФА.
"Жовто-блакитні" поступилися в таблиці відразу 6-ма рядками і посіли 37 місце з 760,8 очками. На 1 бал українців випереджає Австрія і на 4 – Буркіна-Фасо.
Суперники України по кваліфікації ЧС-2018 розташувалися таким чином: Хорватія - 18-е місце (-2), Ісландія - 21-е (+2), Туреччина - 22-е (+4), Фінляндія - 97-е (+2 ), Косово - 170-е (-6).
Зауважимо, що на перше місце рейтингу ФІФА піднялася команда Бразилії. На другий рядок опустилася збірна Аргентини та на третьому місці залишилась національна команда Німеччини.
Нагадаємо, Україна мінімально поступилася Хорватії.