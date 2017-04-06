Сборная Украины опустилась на шесть позиций в рейтинге ФИФА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. ФИФА представила обновленный рейтинг национальных сборных мира в котором сборная Украины потерпела регресса, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.
"Желто-голубые" уступились в таблице сразу 6-ю строками и заняли 37 место с 760,8 очками. На 1 балл украинцев опережает Австрия и на 4 - Буркина-Фасо.
Соперники Украины по квалификации ЧМ-2018 расположились следующим образом: Хорватия - восемнадцатое место (-2), Исландия - двадцать первое (2), Турция - двадцать второе (4), Финляндия - девяносто седьмое (+2 ), Косово - сто семидесятое (-6).
Заметим, что на первое место рейтинга ФИФА поднялась команда Бразилии. На вторую строчку опустилась сборная Аргентины и на третьем месте осталась национальная команда Германии.
Напомним, Украина минимально уступила Хорватии .