Збірна України оприлюднила остаточну заявку на ЧС з хокею серед дорослих
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Головний тренер збірної України Олександр Савицький назвав остаточний склад національної команди на чемпіонат світу в дивізіоні ІВ, що пройде в литовському Каунасі, інформує УНН з посиланням на сайт Української хокейної ліги.
Найбільш чисельним виявився ХК “Донбас”, який делегував до збірної 6-х гравців, ще 5 представляють ХК “Кременчук”.
До вашої уваги повний склад:
воротарі: Богдан Дьяченко (“Донбас”), Сергій Гайдученко (без клубу);
захисники: Денис Петрухно (“Металург” Нк, ВХЛ, Росія), Володимир Романенко (“Дунаря”, Румунія), Кирило Жовнір, Філіп Матвієнко, Дмитро Ігнатенко (всі — “Донбас”), Всеволод Толстушко (“Кременчук”), Кирило Катрич, Андрій Татаренко (обидва — без клубу);
нападники: Сергій Бабинець, Владислав Гаврик (обидва — “Прешов”, Словаччина), Микита Буценко, Дмитро Німенко (обидва — “Прогим”, Румунія), Андрій Міхнов (“Юність”, Білорусь), Віталій Лялька, Віктор Захаров (обидва — “Донбас”), Севастян Карпенко, Антон Бойков, Дмитро Чернишенко, Тимур Гриценко (всі — “Кременчук”), Шаміль Рамазанов (без клубу).
Генеральним менеджером національної команди став Сергій Мазур. Головний тренер збірної України Олександр Савицький, допомагати йому будуть Павло Міхонік і Олег Шафаренко.
Відзначимо, що перед стартом чемпіонату світу підопічні Савицького провели два товариських матчі — проти збірної Польщі і Угорщини. В обох були отримані поразки.
Додамо також, турнір пройде з 22 по 28 квітня на “Жальгіріс Арені”, суперниками українців стануть Литва, Хорватія, Японія, Естонія і Румунія.