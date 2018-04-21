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Сборная Украины обнародовала окончательную заявку на ЧМ по хоккею среди взрослых

Киев • УНН

 • 11379 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Главный тренер сборной Украины Александр Савицкий назвал окончательный состав национальной команды на чемпионат мира в дивизионе IС, который пройдет в литовском Каунасе, информирует УНН со ссылкой на сайт Украинской хоккейной лиги.

Сборная Украины обнародовала окончательную заявку на ЧМ по хоккею среди взрослых

Наиболее многочисленным оказался ХК “Донбасс”, который делегировал в сборную 6-х игроков, еще 5 представляют ХК “Кременчуг”.

Вашему вниманию полный состав:

вратари: Богдан Дьяченко (“Донбасс”), Сергей Гайдученко (без клуба);

защитники Денис Петрухно (“Металлург” Нк, ВХЛ, Россия), Владимир Романенко (“Дунаря”, Румыния), Кирилл Жовнир, Филипп Матвиенко, Дмитрий Игнатенко (все — “Донбасс”), Всеволод Толстушко (“Кременчуг”), Кирилл Катрич, Андрей Татаренко (оба — без клуба);

нападающие: Сергей Бабинец, Владислав Гаврик (оба — “Прешов”, Словакия), Никита Буценко, Дмитрий Нименко (оба — “Прогим”, Румыния), Андрей Михнов (“Юность”, Беларусь), Виталий Кукла Виктор Захаров (оба — “Донбасс”), Севастьян Карпенко, Антон Бойков, Дмитрий Чернышенко, Тимур Гриценко (все — “Кременчуг”), Шамиль Рамазанов (без клуба).

Генеральным менеджером национальной команды стал Сергей Мазур. Главный тренер сборной Украины Александр Савицкий, помогать ему будут Павел Михоник и Олег Шафаренко.

Отметим, что перед стартом чемпионата мира подопечные Савицкого провели два товарищеских матча — против сборной Польши и Венгрии. В обоих были получены поражение.

Добавим также, турнир пройдет с 22 по 28 апреля на “Жальгирис Арене”, соперниками украинцев станут Литва, Хорватия, Япония, Эстония и Румыния.

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