Збірна України оголосила склад на стартові гонки етапу Кубка світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У фінському місті Контіолахті спринтерськими гонками у чоловіків і жінок стартуватиме другий етап Кубка світу з біатлону, передає УНН з посиланням на “Biathlon.com.ua”.
Третього грудня етап стартуватиме двома спринтерськими гонками.
До вашої уваги склади українських команд:
Жінки: Валентина Семеренко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Дар’я Блашко і Катерина Бех.
Чоловіки: Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко.
Додамо, за підсумками першого етапу Кубка світу у загальному жіночому заліку найкращі з українок (Юлія Джима та Олена Підгрушна) займають 21 і 22 місця відповідно.