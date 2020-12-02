Сборная Украины объявила состав на стартовые гонки этапа Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В финском городе Контиолахти спринтерской гонкой у мужчин и женщин стартует второй этап Кубка мира по биатлону, передает УНН со ссылкой на “Biathlon.com.ua”.
Третьего декабря этап стартует двумя спринтерскими гонками.
Вашему вниманию составы украинских команд:
Женщины: Валентина Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Дарья Блашка и Екатерина Бех.
Мужчины: Артем Прима, Дмитрий Подручный, Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко.
Добавим, по итогам первого этапа Кубка мира в общем женском зачете лучшие из украинок (Юлия Джима и Елена Пидгрушная) занимают 21 и 22 места соответственно.