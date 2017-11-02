Збірна України оголосила склад на Кубок світу з велотреку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Національна збірна України оголосила свій склад на Кубок світу з велоспорту на треку 2017/2018, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію Велоспорту України.
Україну на польському треку представлятимуть:
Жінки: Любов Басова, Бондар Вікторія, Клімченко Тетяна, Клячина Оксана, Кононенко Валерія, Нагірна Анна, Старікова Олена, Соловей Ганна.
Чоловіки: Бучинський Володимир, Васильєв Максим, Винокуров Андрій, Гладиш Роман, Гринів Віталій, Джус Володимир, Куценко Андрій, Фредюк Володимир, Шевчук Тарас.
Зазначимо, що перший етап у Прушкові пройде з 3 по 5 листопада.
Зауважимо, що другий етап відбудеться в британському Манчестері 10-12 листопада, третій етап - 2-3 грудня в канадському Мілтоні, четвертий – в чілійському Сантьяго 9-10 грудня. Заключний етап прийматиме білоруський Мінськ 19-25 січня.
Як повідомлялось раніше, Клімченко, Гладиш та Басова стали призерами чемпіонату Європи з велоспорту.