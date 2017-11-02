Збірна України оголосила склад на Кубок світу з велотреку

Україну на польському треку представлятимуть:

Жінки: Любов Басова, Бондар Вікторія, Клімченко Тетяна, Клячина Оксана, Кононенко Валерія, Нагірна Анна, Старікова Олена, Соловей Ганна.

Чоловіки: Бучинський Володимир, Васильєв Максим, Винокуров Андрій, Гладиш Роман, Гринів Віталій, Джус Володимир, Куценко Андрій, Фредюк Володимир, Шевчук Тарас.

Зазначимо, що перший етап у Прушкові пройде з 3 по 5 листопада.

Зауважимо, що другий етап відбудеться в британському Манчестері 10-12 листопада, третій етап - 2-3 грудня в канадському Мілтоні, четвертий – в чілійському Сантьяго 9-10 грудня. Заключний етап прийматиме білоруський Мінськ 19-25 січня.

Як повідомлялось раніше, Клімченко, Гладиш та Басова стали призерами чемпіонату Європи з велоспорту.