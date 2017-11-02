Сборная Украины объявила состав на Кубок мира по велотреку
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Национальная сборная Украины объявила свой состав на Кубок мира по велоспорту на треке 2017/2018, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию велоспорта Украины.
Украину на польском треке будут представлять:
Женщины: Любовь Басова, Бондарь Виктория, Климченко Татьяна, Клячина Оксана, Кононенко Валерия, Нагорная Анна, Старикова Елена, Соловей Анна.
Мужчины: Бучинский Владимир, Васильев Максим, Винокуров Андрей, Гладыш Роман, Гринев Виталий, Джус Владимир, Куценко Андрей, Фредюк Владимир, Шевчук Тарас.
Отметим, что первый этап в Прушкове пройдет с 3 по 5 ноября.
Заметим, что второй этап состоится в британском Манчестере 10-12 ноября, третий этап — 2-3 декабря в канадском Милтоне, четвертый — в чилийском Сантьяго 9-10 декабря. Заключительный этап будет принимать белорусский Минск 19-25 января.
Как сообщалось ранее, Климченко, Гладыш и Басова стали призерами чемпионата Европы по велоспорту.