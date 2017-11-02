Сборная Украины объявила состав на Кубок мира по велотреку

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 11322 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 72121 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136736 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109831 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111959 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109525 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101990 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106277 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102975 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148912 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Сборная Украины объявила состав на Кубок мира по велотреку

Сборная Украины объявила состав на Кубок мира по велотреку

Киев  •  УНН

 • 12822 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Национальная сборная Украины объявила свой состав на Кубок мира по велоспорту на треке 2017/2018, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию велоспорта Украины.

Украину на польском треке будут представлять:

Женщины: Любовь Басова, Бондарь Виктория, Климченко Татьяна, Клячина Оксана, Кононенко Валерия, Нагорная Анна, Старикова Елена, Соловей Анна.

Мужчины: Бучинский Владимир, Васильев Максим, Винокуров Андрей, Гладыш Роман, Гринев Виталий, Джус Владимир, Куценко Андрей, Фредюк Владимир, Шевчук Тарас.

Отметим, что первый этап в Прушкове пройдет с 3 по 5 ноября.

Заметим, что второй этап состоится в британском Манчестере 10-12 ноября, третий этап — 2-3 декабря в канадском Милтоне, четвертый — в чилийском Сантьяго 9-10 декабря. Заключительный этап будет принимать белорусский Минск 19-25 января.

Как сообщалось ранее, Климченко, Гладыш и Басова стали призерами чемпионата Европы по велоспорту.

Украинские Национальные Новости

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