Сборная Украины объявила состав на Кубок мира по велотреку

Украину на польском треке будут представлять:

Женщины: Любовь Басова, Бондарь Виктория, Климченко Татьяна, Клячина Оксана, Кононенко Валерия, Нагорная Анна, Старикова Елена, Соловей Анна.

Мужчины: Бучинский Владимир, Васильев Максим, Винокуров Андрей, Гладыш Роман, Гринев Виталий, Джус Владимир, Куценко Андрей, Фредюк Владимир, Шевчук Тарас.

Отметим, что первый этап в Прушкове пройдет с 3 по 5 ноября.

Заметим, что второй этап состоится в британском Манчестере 10-12 ноября, третий этап — 2-3 декабря в канадском Милтоне, четвертый — в чилийском Сантьяго 9-10 декабря. Заключительный этап будет принимать белорусский Минск 19-25 января.

Как сообщалось ранее, Климченко, Гладыш и Басова стали призерами чемпионата Европы по велоспорту.