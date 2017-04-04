Збірна України оголосила склад на домашній відбір ЧЄ з футзалу

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. У київському "Палаці спорту" пройдуть матчі в групі "C" основного раунду кваліфікації чемпіонату Європи-2018 за участі збірної України, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФФУ.

За путівки до фінальної частини Євро, яка пройде в Любляні, поведуть боротьбу збірні України, Бельгії, Чорногорії та Хорватії.
У рамках підготовки до цих відповідальних матчів збірна України 3 квітня в Києві розпочала короткостроковий збір, на який головний тренер збірної Олександр Косенко викликав 15 футболістів:

воротарі: Євген Іваняк ("Діна", Росія), Кирило Ципун ("Продексім"), Дмитро Литвиненко ("Локомотив");

універсали: Сергій Журба ("ХІТ"), Микола Білоцерківець ("Локомотив"), Михайло Грицина ("Енергія"), Микола Грицина ("Енергія"), Дмитро Бондар ("Локомотив"), Володимир Разуванов ("Прогрес", Росія), Петро Шотурма ("Ураган"), Ігор Корсун ("Ураган"), Михайло Зварич ("Ураган"), Сергій Коваль ("Ураган"), Олександр Педяш ("Сокіл"), Сергій Чепорнюк ("ХІТ").

Зазначається, що у програмі збору закладені теоретичні заняття та тренування в "Палаці спорту", та окрім того, контрольний матч з одним із клубів.

Нагадаємо, у першому поєдинку "синьо-жовті" 8-го квітня зустрінуться з Бельгією о 16:00.

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