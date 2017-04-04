Сборная Украины объявила состав на домашний отбор ЧЕ по футзалу

За путевки в финальную часть Евро, которая пройдет в Любляне, поведут борьбу сборные Украины, Бельгии, Черногории и Хорватии.

В рамках подготовки к этим ответственным матчам сборная Украины 3 апреля в Киеве начала краткосрочный сбор, на который главный тренер сборной Александр Косенко вызвал 15 футболистов:

вратари: Евгений Иваняк ("Дина", Россия), Кирилл Ципун ("Продексим"), Дмитрий Литвиненко ("Локомотив")

универсалы Сергей Журба ("ХИТ"), Николай Белоцерковец ("Локомотив"), Михаил Грицына ("Энергия"), Николай Грицына ("Энергия"), Дмитрий Бондарь ("Локомотив"), Владимир Разуванов ("Прогресс", Россия ), Петр Шотурма ("Ураган"), Игорь Корсун ("Ураган"), Михаил Зварич ("Ураган"), Сергей Коваль ("Ураган"), Александр Педяш ("Сокол"), Сергей Чепорнюк ("ХИТ").

Отмечается, что в программе сбора заложены теоретические занятия и тренировки в "Дворце спорта", и кроме того, контрольный матч с одним из клубов.

Напомним, в первом поединке "сине-желтые" 8 апреля встретятся с Бельгией в 16:00 .