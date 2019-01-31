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23 березня, 12:58 • 166888 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 429021 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 419922 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 406503 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 412019 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 303841 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 251607 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 489197 перегляди

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21 березня, 07:14 • 175776 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

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Збірна України оголосила склад на чемпіонат світу з фрістайлу

Збірна України оголосила склад на чемпіонат світу з фрістайлу

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу-2019 з фрістайлу та сноуборду, який відбудеться в період з 1 по 10 лютого в американському Парк-Сіті (штат Юта), повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Україну на міжнародному форумі представлять 6 спортсменів:

Лижна акробатика - Олександр Абраменко, Ольга Полюк

Могул - Олег Масира, Вікторія Приймак

Слоупстайл - Орест Коваленко, Катерина Коцар.

Нагадаємо, що українка Полюк ставала призеркою Кубку Європи з лижної акробатики.

Українські Національні Новини

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