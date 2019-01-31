Збірна України оголосила склад на чемпіонат світу з фрістайлу

КИЇВ. 31 січня. УНН. Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу-2019 з фрістайлу та сноуборду, який відбудеться в період з 1 по 10 лютого в американському Парк-Сіті (штат Юта), повідомляє УНН з посиланням на НОК України.