Українка здобула медаль на Кубку Європи з фрістайлу

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КИЇВ. 27 березня. УНН. На етапі Кубка Європи з фрістайлу, який відбувся в швейцарському Айроло, у дисципліні акробатика до трійки лідерів увійшла українська спортсменка Ольга Полюк, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Набравши 192 FIS поінтів, українка посіла 3 місце на п'єдесталі пошани.

Варто відзначити, що 29-річна О.Полюк у 2007 році ставала бронзовою призеркою юніорського чемпіонату світу з фрістайлу.

Додамо, що в минулому році фрісталіст Олександр Абраменко став першим в історії українцем, котрий завоював малий Кришталевий глобус за підсумками сезону.

Як повідомляв УНН, українець став володарем малого Кришталевого глобуса з лижної акробатики.

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