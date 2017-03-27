Українка здобула медаль на Кубку Європи з фрістайлу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На етапі Кубка Європи з фрістайлу, який відбувся в швейцарському Айроло, у дисципліні акробатика до трійки лідерів увійшла українська спортсменка Ольга Полюк, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Набравши 192 FIS поінтів, українка посіла 3 місце на п'єдесталі пошани.
Варто відзначити, що 29-річна О.Полюк у 2007 році ставала бронзовою призеркою юніорського чемпіонату світу з фрістайлу.
Додамо, що в минулому році фрісталіст Олександр Абраменко став першим в історії українцем, котрий завоював малий Кришталевий глобус за підсумками сезону.
Як повідомляв УНН, українець став володарем малого Кришталевого глобуса з лижної акробатики.