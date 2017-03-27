Украинка завоевала медаль на Кубке Европы по фристайлу

Набрав 192 FIS поинтов, украинка заняла 3 место на пьедестале почета.

Стоит отметить, что 29-летняя О.Полюк в 2007 году становилась бронзовым призером юниорского чемпионата мира по фристайлу.

Добавим, что в прошлом году фристалист Александр Абраменко стал первым в истории украинцем, который завоевал малый Хрустальный глобус по итогам сезона.

Как сообщал УНН, украинец стал обладателем малого Хрустального глобуса по лыжной акробатике.