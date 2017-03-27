Украинка завоевала медаль на Кубке Европы по фристайлу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. На этапе Кубка Европы по фристайлу, который состоялся в швейцарском Айроло, в дисциплине акробатика в тройку лидеров вошла украинская спортсменка Ольга Полюк, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Набрав 192 FIS поинтов, украинка заняла 3 место на пьедестале почета.
Стоит отметить, что 29-летняя О.Полюк в 2007 году становилась бронзовым призером юниорского чемпионата мира по фристайлу.
Добавим, что в прошлом году фристалист Александр Абраменко стал первым в истории украинцем, который завоевал малый Хрустальный глобус по итогам сезона.
Как сообщал УНН, украинец стал обладателем малого Хрустального глобуса по лыжной акробатике.