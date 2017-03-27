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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинка завоевала медаль на Кубке Европы по фристайлу

Украинка завоевала медаль на Кубке Европы по фристайлу

Киев • УНН

 • 10406 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. На этапе Кубка Европы по фристайлу, который состоялся в швейцарском Айроло, в дисциплине акробатика в тройку лидеров вошла украинская спортсменка Ольга Полюк, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Набрав 192 FIS поинтов, украинка заняла 3 место на пьедестале почета.

Стоит отметить, что 29-летняя О.Полюк в 2007 году становилась бронзовым призером юниорского чемпионата мира по фристайлу.

Добавим, что в прошлом году фристалист Александр Абраменко стал первым в истории украинцем, который завоевал малый Хрустальный глобус по итогам сезона.

Как сообщал УНН, украинец стал обладателем малого Хрустального глобуса по лыжной акробатике.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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