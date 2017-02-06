Збірна України оголосила склад на чемпіонат світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Збірна України з біатлону у складі десяти спортсменів виступить на чемпіонаті світу в австрійському Хохфільцені, передає УНН з посиланням на сайт Федерації біатлону України.
За медалі 52-го за ліком чемпіонату світу поведуть боротьбу п'ятеро українок: Юлія Джима, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець та Валентина Семеренко.
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"Жовто-блакитні" кольори в Австрії серед чоловіків продемонструють: Сергій Семенов, Артем Прима, Дмитро Підручний, Володимир Сємаков і Олександр Жирний.
Нагадаємо, що на планетарній першості, котра пройде з 8 по 19 лютого, будуть розіграні 11 комплектів медалей, по 5 у чоловіків і жінок та один комплект медалей у змішаній естафеті.