Сборная Украины объявила состав на чемпионат мира по биатлону

За медали 52-го по счету чемпионата мира поборются украинки: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец и Валентина Семеренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская сборная по биатлону завоевала "бронзу" на Универсиаде

"Сине-желтые" цвета в Австрии среди мужчин продемонстрируют: Сергей Семенов, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Владимир Семаков и Александр Жирный.

Напомним, что на планетарном первенстве, которое пройдет с 8 по 19 февраля, будут разыграны 11 комплектов медалей, по 5 у мужчин и женщин и один комплект медалей в смешанной эстафете.