Сборная Украины объявила состав на чемпионат мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сборная Украины по биатлону в составе десяти спортсменов выступит на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации биатлона Украины.
За медали 52-го по счету чемпионата мира поборются украинки: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец и Валентина Семеренко.
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"Сине-желтые" цвета в Австрии среди мужчин продемонстрируют: Сергей Семенов, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Владимир Семаков и Александр Жирный.
Напомним, что на планетарном первенстве, которое пройдет с 8 по 19 февраля, будут разыграны 11 комплектов медалей, по 5 у мужчин и женщин и один комплект медалей в смешанной эстафете.