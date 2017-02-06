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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сборная Украины объявила состав на чемпионат мира по биатлону

Киев • УНН

 • 6880 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сборная Украины по биатлону в составе десяти спортсменов выступит на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации биатлона Украины.

Сборная Украины объявила состав на чемпионат мира по биатлону

За медали 52-го по счету чемпионата мира поборются украинки: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец и Валентина Семеренко.

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"Сине-желтые" цвета в Австрии среди мужчин продемонстрируют: Сергей Семенов, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Владимир Семаков и Александр Жирный.

Напомним, что на планетарном первенстве, которое пройдет с 8 по 19 февраля, будут разыграны 11 комплектов медалей, по 5 у мужчин и женщин и один комплект медалей в смешанной эстафете.

Украинские Национальные Новости

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