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Збірна України із баскетболу розгромила чемпіонів Європи у відборі на ЧС-2019

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Запорізька ПС “Юність” прийняла поєдинок відбіркового циклу до чемпіонату світу-2019 за участі баскетбольних збірних України та чинних чемпіонів Європи Словенії, передає кореспондент УНН.

Вже у самісінькому старті прохід під кільце від Липового, його перехоплення та швидкі два бали у відриві започаткували ривок “квото-блакитних” 7:0. Далі послідкував тайм-аут від словенців, але українці тільки продовжували нарощувати перевагу — 35:25 за підсумками половини зустрічі.

Надалі рахунок почав доходити до розгромного. Табло зафіксувало більш, ніж впевнену звитягу України 82:54.

У складі команди Мурзіна слід виділити Богдана Близнбка 11 очок +7 пд +5 пр, Кобця 13 очок + 4 пд, Боброва 11+6 пд, Санона 11, Кравцова 10+6 пд та Липового 10+8 пр і 4 пд.

Варто зазначити, що перемога зберегла команді України шанси на вихід у фінальний турнір чемпіонату світу — 5 виграшів після 8 турів, як і у Латвії та Чорногорії, що дозволяє поділяти з 3 по 5 місця в групі.

Додамо також, наступний матч наша команда грає 2 грудня в Іспанії. Іспанці програли на цей раз Туреччині (67:71), то ж залишаються вкрай мотивованими. Для офіційного виходу на чемпіонат світу Іспанії потрібна ще одна перемога.

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