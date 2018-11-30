Збірна України із баскетболу розгромила чемпіонів Європи у відборі на ЧС-2019

Вже у самісінькому старті прохід під кільце від Липового, його перехоплення та швидкі два бали у відриві започаткували ривок “квото-блакитних” 7:0. Далі послідкував тайм-аут від словенців, але українці тільки продовжували нарощувати перевагу — 35:25 за підсумками половини зустрічі.

Надалі рахунок почав доходити до розгромного. Табло зафіксувало більш, ніж впевнену звитягу України 82:54.

У складі команди Мурзіна слід виділити Богдана Близнбка 11 очок +7 пд +5 пр, Кобця 13 очок + 4 пд, Боброва 11+6 пд, Санона 11, Кравцова 10+6 пд та Липового 10+8 пр і 4 пд.

Варто зазначити, що перемога зберегла команді України шанси на вихід у фінальний турнір чемпіонату світу — 5 виграшів після 8 турів, як і у Латвії та Чорногорії, що дозволяє поділяти з 3 по 5 місця в групі.

Додамо також, наступний матч наша команда грає 2 грудня в Іспанії. Іспанці програли на цей раз Туреччині (67:71), то ж залишаються вкрай мотивованими. Для офіційного виходу на чемпіонат світу Іспанії потрібна ще одна перемога.