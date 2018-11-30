Сборная Украины по баскетболу разгромила чемпионов Европы в отборе на ЧМ-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Запорожская ДС “Юность” приняла поединок отборочного цикла к чемпионату мира-2019 с участием баскетбольных сборных Украины и действующих чемпионов Европы Словении, передает корреспондент УНН.
Уже в самом старте проход под кольцо от Липового, его перехвата и быстрые два балла в отрыве начали рывок “Квота-голубых” 7:0. Далее последовал тайм-аут от словенцев, но украинцы только продолжали наращивать преимущество — 35:25 по итогам половины встречи.
В дальнейшем счет начал доходить до разгромного. Табло зафиксировало более чем уверенную победу Украины 82:54.
В составе команды Мурзина следует выделить Богдана Близнбка 11 очков +7 ю +5 пр, Кобца 13 очков + 4 пд, Боброва 11+6 пд, Санон 11 Кравцова 10+6 ю и Липового 10+8 пр и 4 ю.
Стоит отметить, что победа сохранила команде Украины шансы на выход в финальный турнир чемпионата мира — 5 выигрышей после 8 туров, как и в Латвии и Черногории, позволяет разделять с 3 по 5 места в группе.
Добавим также, следующий матч наша команда играет 2 декабря в Испании. Испанцы проиграли на этот раз Турции (67:71), то же остаются крайне мотивированными. Для официального выхода на чемпионат мира Испании нужна еще одна победа.