Збірна Південної Кореї здобула другу перемогу в рамках ЧС з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У першому Дивізіоні чемпіонату світу з хокею 2017 року збірна Південної Кореї здобула перемогу над фаворитом турніру — командою Казахстану, повідомляє УНН з посиланням на Міжнародну Федерацію хокею на льоду.
Зустріч завершилася з рахунком 5:2 попри те, що казахи передували з результатом 2:1 після двох періодів.
Примітно, що після перемоги корейська команда очолила турнірну таблицю (6 очок) та отримала шанси на потрапляння на наступний чемпіонат світу, адже в перший ігровий день збірна перемогла в основний час Польщу (4:2).
Зазначимо, що у наступній грі чемпіонату Південна Корея змагатиметься із Угорщиною 25-го квітня, а казахи протистоятимуть полякам.
Додамо також, у перший змагальний день Казахстан обіграв Австрію — 3:2.
Як повідомляв УНН, збірна України поступилася Угорщині у поєдинку-відкритті планетарної першості, що відбувається у Києві (3:5).