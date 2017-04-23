Сборная Южной Кореи одержала вторую победу в рамках ЧМ по хоккею

Встреча завершилась со счетом 5: 2 несмотря на то, что казахи предшествовали с результатом 2: 1 после двух периодов.

Примечательно, что после победы корейская команда возглавила турнирную таблицу (6 очков) и получила шансы на попадание на следующий чемпионат мира, ведь в первый игровой день сборная победила в основное время Польшу (4: 2).

Отметим, что в следующей игре чемпионата Южная Корея будет соревноваться с Венгрией 25-го апреля, а казахи противостоять полякам.

Добавим также, в первый соревновательный день Казахстан обыграл Австрию — 3: 2.

Как сообщал УНН, сборная Украины уступила Венгрии в поединке-открытии планетарного первенства, что происходит в Киеве (3: 5).