Сборная Южной Кореи одержала вторую победу в рамках ЧМ по хоккею

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39434 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102076 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155941 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116257 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116352 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112460 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104206 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107051 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103551 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Сборная Южной Кореи одержала вторую победу в рамках ЧМ по хоккею

Сборная Южной Кореи одержала вторую победу в рамках ЧМ по хоккею

Киев  •  УНН

 • 12196 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В первом дивизионе чемпионата мира по хоккею 2017 сборная Южной Кореи одержала победу над фаворитом турнира — командой Казахстана, сообщает УНН со ссылкой на Международную Федерацию хоккея на льду.

Встреча завершилась со счетом 5: 2 несмотря на то, что казахи предшествовали с результатом 2: 1 после двух периодов.

Примечательно, что после победы корейская команда возглавила турнирную таблицу (6 очков) и получила шансы на попадание на следующий чемпионат мира, ведь в первый игровой день сборная победила в основное время Польшу (4: 2).

Отметим, что в следующей игре чемпионата Южная Корея будет соревноваться с Венгрией 25-го апреля, а казахи противостоять полякам.

Добавим также, в первый соревновательный день Казахстан обыграл Австрию — 3: 2.

Как сообщал УНН, сборная Украины уступила Венгрии в поединке-открытии планетарного первенства, что происходит в Киеве (3: 5).

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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