Сборная Южной Кореи одержала вторую победу в рамках ЧМ по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В первом дивизионе чемпионата мира по хоккею 2017 сборная Южной Кореи одержала победу над фаворитом турнира — командой Казахстана, сообщает УНН со ссылкой на Международную Федерацию хоккея на льду.
Встреча завершилась со счетом 5: 2 несмотря на то, что казахи предшествовали с результатом 2: 1 после двух периодов.
Примечательно, что после победы корейская команда возглавила турнирную таблицу (6 очков) и получила шансы на попадание на следующий чемпионат мира, ведь в первый игровой день сборная победила в основное время Польшу (4: 2).
Отметим, что в следующей игре чемпионата Южная Корея будет соревноваться с Венгрией 25-го апреля, а казахи противостоять полякам.
Добавим также, в первый соревновательный день Казахстан обыграл Австрию — 3: 2.
Как сообщал УНН, сборная Украины уступила Венгрии в поединке-открытии планетарного первенства, что происходит в Киеве (3: 5).