Збірна Перу стала останнім учасником ЧС-2018

Збірна Перу в другому матчі плей-оф проти Нової Зеландії здобула перемогу з рахунком 2:0.

У ФІФА відзначили, що Перуанці повертаються на Чемпіонат світу FIFA після 36-річної відсутності: в останній раз вони успішно пройшли кваліфікацію на турнір 1982 року в Іспанії.

Турнір в Росії стане всього четвертим Чемпіонатом світу в історії збірної Перу. Найбільшого успіху перуанці досягли на своєму дебютному ЧС-1970 Мексиці, де вони дійшли до чвертьфіналу.

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