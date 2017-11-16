Збірна Перу стала останнім учасником ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Збірна Перу завоювала останню путівку на Чемпіонат світу з футболу 2018, який пройде у Росії, передає УНН з посиланням на прес-службу ФІФА.
Збірна Перу в другому матчі плей-оф проти Нової Зеландії здобула перемогу з рахунком 2:0.
У ФІФА відзначили, що Перуанці повертаються на Чемпіонат світу FIFA після 36-річної відсутності: в останній раз вони успішно пройшли кваліфікацію на турнір 1982 року в Іспанії.
Турнір в Росії стане всього четвертим Чемпіонатом світу в історії збірної Перу. Найбільшого успіху перуанці досягли на своєму дебютному ЧС-1970 Мексиці, де вони дійшли до чвертьфіналу.
Нагадаємо, Австралія стала володарем передостанньої путівки на Мундіаль-2018