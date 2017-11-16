Сборная Перу стала последним участником ЧМ-2018

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 31892 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 101033 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 89006 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 101099 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101090 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 79165 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102118 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101471 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Сборная Перу стала последним участником ЧМ-2018

Сборная Перу стала последним участником ЧМ-2018

Киев  •  УНН

 • 11978 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сборная Перу завоевала последнюю путевку на Чемпионат мира по футболу 2018, который пройдет в России, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Сборная Перу во втором матче плей-офф против Новой Зеландии одержала победу со счетом 2:0.

В ФИФА отметили, что Перуанцы возвращаются на Чемпионат мира FIFA после 36-летнего отсутствия: в последний раз они успешно прошли квалификацию на турнир 1982 года в Испании.

Турнир в России станет всего четвертым чемпионатом мира в истории сборной Перу. Наибольшего успеха перуанцы достигли на своем дебютном ЧМ-1970 Мексике, где они дошли до четвертьфинала.

Напомним, Австралия стала обладателем предпоследней путевки на Мундиаль-2018

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