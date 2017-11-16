Сборная Перу стала последним участником ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сборная Перу завоевала последнюю путевку на Чемпионат мира по футболу 2018, который пройдет в России, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФИФА.
Сборная Перу во втором матче плей-офф против Новой Зеландии одержала победу со счетом 2:0.
В ФИФА отметили, что Перуанцы возвращаются на Чемпионат мира FIFA после 36-летнего отсутствия: в последний раз они успешно прошли квалификацию на турнир 1982 года в Испании.
Турнир в России станет всего четвертым чемпионатом мира в истории сборной Перу. Наибольшего успеха перуанцы достигли на своем дебютном ЧМ-1970 Мексике, где они дошли до четвертьфинала.
Напомним, Австралия стала обладателем предпоследней путевки на Мундиаль-2018