Збірна Німеччини очолила медальний залік зимових Ігор в Пекіні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. За підсумками чотирьох змагальних днів визначився новий лідер в медальному заліку Олімпійських ігор в Пекіні, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
Цього змагального дня в Пекіні були розіграні шість комплектів нагород. Два “золота” були здобуті німецькими спортсменами.
Лідерство у медальному заліку захопила саме Німеччина, на рахунку якої п’ять золотих нагород. Другою з чотирма медалями найвищої проби йде Норвегія. Швеція, яка лідирувала за підсумками вчорашнього дня, опустилася на третє місце. П’ятірку найкращих замикають Нідерланди та Китай (по три золоті нагороди).
Відзначимо, що бодай одну медаль на турнірі завоювали 23 країни. Українські спортсмени поки що не здобули жодної нагороди.
Нагадаємо
Німецька саночниця стала п’ятиразовою володаркою золота Олімпіад.