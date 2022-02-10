Сборная Германии возглавила медальный зачет зимних Игр в Пекине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. По итогам четырех соревновательных дней определился новый лидер в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
В этот соревновательный день в Пекине были разыграны шесть комплектов наград. Два “золота” были добыты немецкими спортсменами.
Лидерство в медальном зачете захватила именно Германия, на счету которой пять золотых наград. Второй с четырьмя медалями высшей пробы идет Норвегия. Лидировавшая по итогам вчерашнего дня Швеция опустилась на третье место. Пятерку лучших замыкают Нидерланды и Китай (по три золотые награды).
Отметим, что хотя бы одну медаль на турнире завоевали 23 страны. Украинские спортсмены пока не получили ни одной награды.
Напомним
Немецкая саночница стала пятикратной обладательницей золота Олимпиад.