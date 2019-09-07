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Збірна Нідерландів завдала перше фіаско Німеччині у відборі на Євро-2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Збірні Німеччини та Нідерландів зустрілися в центральному протистоянні п’ятого туру відбору на Євро-20202 на “Гамбург Арені”, повідомляє УНН.

Гнабрі забив швидкий гол за “бундестім” на 9 хвилині, Ф. де Йонг зрівняв рахунок тільки після перерви. Далі уболівальники стали свідками ще чотирьох взяттів воріт, три із яких у ворота власної команди.

На автогол Та німці відповіли точним пенальті Крооса, але Мален і Вейналдум забили переможні голи в кінцівці — 2:4.

Додамо, що німці залишились на другій сходинці — 9 очок в 4 матчах. Нідерланди зіграли поки три гри — 6 балів.

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