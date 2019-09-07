Сборная Нидерландов нанесла первое фиаско Германии в отборе на Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сборные Германии и Нидерландов встретились в центральном противостоянии пятого тура отбора на Евро-20202 на “Гамбург Арене”, сообщает УНН.
Гнабри забил быстрый гол за “бундестим” на 9 минуте, Ф. де Йонг сравнял счет только после перерыва. Далее болельщики стали свидетелями еще четырех взятий ворот, три из которых в ворота собственной команды.
На автогол Та немцы ответили точным пенальти Крооса, но Маллен и Вейналдум забили победные голы в концовке — 2:4.
Добавим, что немцы остались на втором месте — 9 очков в 4 матчах. Нидерланды сыграли пока три игры — 6 баллов.