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Збірна Чехії відкликала заявку з російського етапу Кубку світу з біатлону

Збірна Чехії відкликала заявку з російського етапу Кубку світу з біатлону

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Збірна Чехії з біатлону відкликала заявку на участь в етапі Кубка світу, який пройде в Тюмені і стане заключним в поточному сезоні. Про це повідомляє ТАРС, передає УНН.

“Збірна Чехії не підтвердила заявку на участь в Тюменському етапі Кубка світу з біатлону, але візьме участь в Кубку IBU в Уваті”, — сказали агентству в Державній автономній установі Тюменської області “Центру спортивної підготовки і проведення спортивних змагань”.

Крім того, в “Центрі спортивної підготовки і проведення спортивних змагань” зазначили, що на сьогоднішній день заявки на участь в етапі Кубка світу з біатлону в Тюмені подали 28 збірних.

Зауважимо, що через пропуск етапу Кубка світу збірній Чехії загрожує втрата позиції в заліку Кубку націй, що призведе до скорочення квоти чеських спортсменів на етапи Кубка світу в наступному сезоні.

Примітно, що краща з чеських біатлоністок Вероніка Виткова займає шосте місце в загальному заліку Кубка світу. Жіноча збірна Чехії посідає восьме місце в заліку Кубка націй, чоловіча команда — також восьма.

Нагадаємо, що раніше Канада заявляла про бойкот етапу Кубку світу в Тюмені, а США також виявляло намір не приймати участі в даному етапі.

Українські Національні Новини

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