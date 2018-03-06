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Сборная Чехии отозвала заявку с российского этапа Кубка мира по биатлону

Сборная Чехии отозвала заявку с российского этапа Кубка мира по биатлону

Киев  •  УНН

 • 17530 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Сборная Чехии по биатлону отозвала заявку на участие в этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени и станет заключительным в текущем сезоне. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

“Сборная Чехии не подтвердила заявку на участие в Тюменском этапе Кубка мира по биатлону, но примет участие в Кубке IBU в Увате”, — сказали агентству в Государственной автономной учреждении Тюменской области “Центра спортивной подготовки и проведения спортивных соревнований”.

Кроме того, в “Центре спортивной подготовки и проведения спортивных соревнований” отметили, что на сегодняшний день заявки на участие в этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени подали 28 сборных.

Заметим, что через пробел этапа Кубка мира сборной Чехии грозит потеря позиции в зачете Кубка наций, приведет к сокращению квоты чешских спортсменов на этапы Кубка мира в следующем сезоне.

Примечательно, что лучшая из чешских биатлонисток Вероника Виткова занимает шестое место в общем зачете Кубка мира. Женская сборная Чехии занимает восьмое место в зачете Кубка наций, мужская команда — также восемь.

Напомним, что ранее Канада заявляла о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени, а США также проявляло намерении не воспринимать участия в данном этапе.

Украинские Национальные Новости

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