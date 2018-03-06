Сборная Чехии отозвала заявку с российского этапа Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Сборная Чехии по биатлону отозвала заявку на участие в этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени и станет заключительным в текущем сезоне. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
“Сборная Чехии не подтвердила заявку на участие в Тюменском этапе Кубка мира по биатлону, но примет участие в Кубке IBU в Увате”, — сказали агентству в Государственной автономной учреждении Тюменской области “Центра спортивной подготовки и проведения спортивных соревнований”.
Кроме того, в “Центре спортивной подготовки и проведения спортивных соревнований” отметили, что на сегодняшний день заявки на участие в этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени подали 28 сборных.
Заметим, что через пробел этапа Кубка мира сборной Чехии грозит потеря позиции в зачете Кубка наций, приведет к сокращению квоты чешских спортсменов на этапы Кубка мира в следующем сезоне.
Примечательно, что лучшая из чешских биатлонисток Вероника Виткова занимает шестое место в общем зачете Кубка мира. Женская сборная Чехии занимает восьмое место в зачете Кубка наций, мужская команда — также восемь.
Напомним, что ранее Канада заявляла о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени, а США также проявляло намерении не воспринимать участия в данном этапе.