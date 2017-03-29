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Збірна Бразилії достроково вийшла на ЧС-2018

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У Південній Америці були зіграні матчі 14-го туру відбору до ЧС-2018 в одному із яких збірна Бразилії в Сан-Паулу розгромила Парагвай та гарантувала вихід до фінальної частини турніру, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІФА.

Голи в сітку парагвайців влітали на 34, 64 і 86 хвилинах. Авторами забитих м'ячів став Коутіньо, Неймар і Марсело – 3:0.
Примітно, що на початку другого тайму пенальті не реалізував Неймар.

Зазначимо, футболіст київського "Динамо" Дерліс Гонсалес вийшов у старті Парагваю і провів 56 хвилин на полі.

Крім того зазначимо, що в іншому протистоянні збірна Болівії сенсаційно обіграла Аргентину, котра опустилася в турнірній таблиці до 5 місця.

Додамо, що після 14 турів бразильці здобули 33 очки і обігнали найближчого переслідувача збірну Колумбії на 9 пунктів.

Нагадаємо, хет-трик Паулінью допоміг Бразилії розгромити Уругвай.

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