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Сборная Бразилии досрочно вышла на ЧМ-2018

Сборная Бразилии досрочно вышла на ЧМ-2018

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. В Южной Америке были сыграны матчи 14-го тура отбора к ЧМ-2018 в одном из которых сборная Бразилии в Сан-Паулу разгромила Парагвай и гарантировала выход в финальную часть турнира, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.

Голы в сетку парагвайцев влетели на 34, 64 и 86 минутах. Авторами забитых мячей стал Коутиньо, Неймар и Марсело - 3:0.
Примечательно, что в начале второго тайма пенальти не реализовал Неймар.

Отметим, футболист киевского "Динамо" Гонсалес вышел в старте Парагвая и провел 56 минут на поле.

Кроме того отметим, что в другом противостоянии сборная Боливии сенсационно обыграла Аргентину, которая опустилась в турнирной таблице до 5 места.

Добавим, что после 14 туров бразильцы получили 33 очка и обогнали ближайшего преследователя сборную Колумбии на 9 пунктов.

Напомним, хет-трик Паулинью помог Бразилии разгромить Уругвай.

Украинские Национальные Новости

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