Сборная Бразилии досрочно вышла на ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Южной Америке были сыграны матчи 14-го тура отбора к ЧМ-2018 в одном из которых сборная Бразилии в Сан-Паулу разгромила Парагвай и гарантировала выход в финальную часть турнира, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.
Голы в сетку парагвайцев влетели на 34, 64 и 86 минутах. Авторами забитых мячей стал Коутиньо, Неймар и Марсело - 3:0.
Примечательно, что в начале второго тайма пенальти не реализовал Неймар.
Отметим, футболист киевского "Динамо" Гонсалес вышел в старте Парагвая и провел 56 минут на поле.
Кроме того отметим, что в другом противостоянии сборная Боливии сенсационно обыграла Аргентину, которая опустилась в турнирной таблице до 5 места.
Добавим, что после 14 туров бразильцы получили 33 очка и обогнали ближайшего преследователя сборную Колумбии на 9 пунктов.
Напомним, хет-трик Паулинью помог Бразилии разгромить Уругвай.