Сборная Бразилии досрочно вышла на ЧМ-2018

Голы в сетку парагвайцев влетели на 34, 64 и 86 минутах. Авторами забитых мячей стал Коутиньо, Неймар и Марсело - 3:0.

Примечательно, что в начале второго тайма пенальти не реализовал Неймар.

Отметим, футболист киевского "Динамо" Гонсалес вышел в старте Парагвая и провел 56 минут на поле.

Кроме того отметим, что в другом противостоянии сборная Боливии сенсационно обыграла Аргентину, которая опустилась в турнирной таблице до 5 места.

Добавим, что после 14 туров бразильцы получили 33 очка и обогнали ближайшего преследователя сборную Колумбии на 9 пунктов.

Напомним, хет-трик Паулинью помог Бразилии разгромить Уругвай.