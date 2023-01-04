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Збирали дані про HIMARS та енергооб’єкти на Донеччині: засуджено чотирьох колаборантів

Київ • УНН

 • 529992 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Pасуджено ще чотирьох поплічників агресора, які передавали інформацію про підрозділи Сил оборони та об’єкти критичної інфраструктури у прифронтових районах Донецької області. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

Збирали дані про HIMARS та енергооб’єкти на Донеччині: засуджено чотирьох колаборантів

Деталі

Насамперед, їх цікавили місця базування та переміщення українських військ на Бахмутському і Краматорському напрямках. Крім того, зловмисники інформували ворога про технічний стан енергогенеруючих об’єктів, по яких російські окупанти здійснювали ракетні удари.

Злочинців затримали у ході спецоперації СБУ на території Донеччини у попередні місяці.Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання від 6 до 8 років позбавлення волі.

Серед засуджених – ворожий інформатор, який намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем «HIMARS».

Ще однією зловмисницею є колишня електромонтерка з Добропілля, яка передавала російським загарбникам інформацію про відновлення електропостачання в районі. Комунікацію з агресором підтримувала через свою знайому з тимчасово захопленої території регіону.

Отримані відомості потрібні були окупантам для підготовки повторних обстрілів критичної інфраструктури.

Суд визнав зловмисників винними за:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

У Херсоні затримали колаборанта, який охороняв адміністративні будівлі рашистів під час окупації міста.

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