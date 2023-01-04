Собирали данные о HIMARS и энергообъектах в Донецкой области: осуждены четыре коллаборациониста

Детали

Прежде всего, их интересовали места базирования и перемещения украинских войск на Бахмутском и Краматорском направлениях. Кроме того, злоумышленники информировали врага о техническом состоянии энергогенерирующих объектов, по которым российские оккупанты осуществляли ракетные удары.

Преступников задержали в ходе спецоперации СБУ на территории Донецкой области в предыдущие месяцы. Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им наказание от 6 до 8 лет лишения свободы.

Среди осужденных – вражеский информатор, который пытался обнаружить боевые позиции реактивных артиллерийских систем «HIMARS».

Еще одной злоумышленницей является бывшая электромонтер из Доброполья, которая передавала российским захватчикам информацию о восстановлении электроснабжения в районе. Коммуникацию с агрессором поддерживала через свою знакомую с временно захваченной территории региона.

Полученные сведения нужны были оккупантам для подготовки повторных обстрелов критической инфраструктуры.

Суд признал злоумышленников виновными по:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

В Херсоне задержали коллаборанта, который охранял административные здания рашистов во время оккупации города.