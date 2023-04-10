Збільшили кількість патрулів та блокпостів: окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Російські загарбники продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях. У Старобільську Луганської області, та навколо міста, збільшилась кількість блокпостів та патрулів», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дещо схожа ситуація у місті Токмак Запорізької області.
«Побоюючись витоку інформації про місця розташування підрозділів окупантів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху місцевим таксистам», - інформує Генштаб.
Доповнення
Окупанти продовжують тиснути на мешканців тимчасово окупованих територій Півдня.