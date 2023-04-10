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Збільшили кількість патрулів та блокпостів: окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим

Збільшили кількість патрулів та блокпостів: окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим

Київ • УНН

 • 741919 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Російські загарбники продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях. У Старобільську Луганської області, та навколо міста, збільшилась кількість блокпостів та патрулів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дещо схожа ситуація у місті Токмак Запорізької області.

«Побоюючись витоку інформації про місця розташування підрозділів окупантів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху місцевим таксистам», - інформує Генштаб.

Доповнення

Окупанти продовжують тиснути на мешканців тимчасово окупованих територій Півдня.

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