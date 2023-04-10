Увеличили количество патрулей и блокпостов: оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим

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«Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно захваченных территориях. В Старобельске Луганской области, и вокруг города, увеличилось количество блокпостов и патрулей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько похожая ситуация в городе Токмак Запорожской области.

«Опасаясь утечки информации о местах расположения подразделений оккупантов, захватчики стали ограничивать определенные маршруты движения местным таксистам», - информирует Генштаб.

Дополнение

Оккупанты продолжают давить на жителей временно оккупированных территорий Юга.