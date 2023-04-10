Окупанти продовжують тиснути на мешканців тимчасово окупованих територій Півдня - Центр спротиву
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. росіяни посилюють контрдиверсійний режим на півдні, тиснучи на жителів тимчасово окупованих територій, передає УНН з посиланням на Центр національного спротиву та на Генштаб.
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"Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в Горностаївському районі Херсонської області тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту. Під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі", – повідомили у Генштабі.
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В Центр національного спротиву закликали бути обережними й за можливості покидати тимчасово окупований регіон.
"Також чистість історію браузерів та відписуйтесь від українських телеграм-каналів перед виходом на вулицю. Посилання на перевірені новинні ресурси можете зберігати у вигляді QR-коду", - додали у ЦНС.