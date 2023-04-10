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Оккупанты продолжают давить на жителей временно оккупированных территорий Юга - Центр сопротивления

Оккупанты продолжают давить на жителей временно оккупированных территорий Юга - Центр сопротивления

Киев • УНН

 • 635880 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. россияне усиливают контрдиверсионный режим на юге, оказывая давление на жителей временно оккупированных территорий, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления и на Генштаб.

Цитата

"Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный и полицейский режим на временно занятой территории Херсонской области. В частности, в Горностаевском районе Херсонской области продолжаются рейдовые мероприятия по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента. Во время таких проверок оккупанты фиксируют персональные данные местных жителей, выборочно обыскивают их дома", – сообщили в Генштабе.

Дополнение

В Центр национального сопротивления призвали быть осторожными и по возможности покидать временно оккупированный регион.

"Также чистите историю браузеров и отписывайтесь от украинских телеграмм-каналов перед выходом на улицу. Ссылки на проверенные новостные ресурсы можете сохранять в виде QR-кода", - добавили в ЦНС.

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