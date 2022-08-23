Збільшення кількості С-300 в білорусі та ракетоносіїв у Чорному морі: Жданов розповів про можливе посилення ударів на День Незалежності

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«Що росіяни можуть зробити – це нанести ракетний удар, тож до цього треба бути готовими. Не варто завтра знаходитися у великому скупченні людей, не нехтувати повітряною тривогою і розраховувати марштрут так, щоб там були якісь укриття, де можна буде сховатися. У разі знаходження вдома дотримуватися правила двох стін або спускатися в бомбосховище», – повідомив Жданов.

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Експерт зазначив, що наразі відомо про збільшення кількості комплексів С-300 на території білорусі. Це комплекси, які можуть застосовувати переобладнані ракети класу «земля-земля» з дальністю до 200 км, що уражають наземні цілі.

«А решта, я так розумію, якщо вони готуються до удару, то наразі накопичують сили. Наприклад, ракети Х-22 – рідкісні, їх треба заправляти в особливих умовах, там дуже високотоксичне ракетне паливо. Якщо їх заправляти, то ракети довго не можуть стояти заправленими, треба або використати, або зливати паливо і проводити регламентні роботи. Такий ракетний удар вимагає ретельної підготовки з боку рф», – розповів Жданов.

У Чорному морі також спостерігається посилення. За словами експерта, учора були дані про три ракетні носії, а сьогодні їх вже чергує 5. Кожен такий носій містить 8 ракет, а отже росіяни зможуть одночасно запустити 40 ракет.

«У прифронтовій зоні може бути ескалація щодо збільшення кількості обстрілів. І хоча останні декілька діб по деяких містах, наприклад, по Краматорську чи Слов’янську, зменшилася кількість обстрілів, все ж варто бути готовими до посилення артилерійських ударів. Також може бути посилення ударів авіації на ділянках, до яких російська авіація дістає», – зазначив Жданов.

Нагадаємо

У Києві заборонили проводити масові заходи в період із 22 до 25 серпня у зв'язку з високою ймовірністю ракетних обстрілів міста російськими окупантами.

Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що Україна готова до можливих провокацій росії в День Незалежності, 24 серпня.