Увеличение количества С-300 в беларуси и ракетоносителей в Черном море: Жданов рассказал о возможном усилении ударов в День Независимости

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«Что россияне могут сделать – это нанести ракетный удар, так что к этому надо быть готовыми. Не стоит завтра находиться в большом скоплении людей, не пренебрегать воздушной тревогой и рассчитывать марштрут так, чтобы там были какие-нибудь укрытия, где можно будет спрятаться. В случае нахождения дома соблюдать правила двух стен или спускаться в бомбоубежище», – сообщил Жданов.

Детали

Эксперт отметил, что сейчас известно об увеличении количества комплексов С-300 на территории беларуси. Это комплексы, которые могут применять переоборудованные ракеты класса «земля-земля» с дальностью до 200 км, поражающие наземные цели.

«А остальное, я так понимаю, если они готовятся к удару, то накапливают силы. Например, ракеты Х-22 – редки, их надо заправлять в особых условиях, там очень высокотоксичное ракетное топливо. Если их заправлять, то ракеты долго не могут стоять заправленными, надо использовать или сливать топливо и проводить регламентные работы. Такой ракетный удар требует тщательной подготовки со стороны рф», – рассказал Жданов.

В Черном море также наблюдается усиление. По словам эксперта, вчера были данные о трех ракетных носителях, а сегодня их уже дежурит 5. Каждый такой носитель содержит 8 ракет, а значит, россияне смогут одновременно запустить 40 ракет.

«В прифронтовой зоне может быть эскалация по увеличению количества обстрелов. И хотя последние несколько суток по некоторым городам, например, по Краматорску или Славянску, уменьшилось количество обстрелов, все же стоит быть готовыми к усилению артиллерийских ударов. Также может быть усиление ударов авиации на участках, до которых российская авиация достает», – отметил Жданов.

Напомним

В Киеве запретили проводить массовые мероприятия в период с 22 по 25 августа в связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов города российскими оккупантами.

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что Украина готова к возможным провокациям россии в День Независимости, 24 августа.