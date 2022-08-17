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Збільшення кількості передчасних пологів, викиднів і мертвонародження: акушер-гінеколог про репродуктивні проблеми в Україні

Київ • УНН

 • 488486 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Під після початку повномасштабних військових дій в Україні почала зростати кількість викиднів, передчасних пологів та мертвонароджених дітей. У мирний час ці проблеми можна було профілактувати, а зараз у багатьох пацієнток відсутній навіть доступ по медичної допомоги. Про це в коментарі УНН розповіла акушер-гінеколог Наталія Дзигар.

Збільшення кількості передчасних пологів, викиднів і мертвонародження: акушер-гінеколог про репродуктивні проблеми в Україні

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«Оскільки в Україні демографічна ситуація була доволі сумна і до війни, я думаю, що нас очікуватиме демографічна криза. Бо війна – це ворог репродуктивного здоров’я не тільки жінок, а й чоловіків. Наразі ми бачимо і локальний, і глобальний вплив. По-перше, міграційні процеси. Зараз велика кількість внутрішньої та зовнішньої міграції. Статистика говорить, що наразі виїхало близько 9 млн осіб і навряд чи половина з них взагалі повернеться. У нас є 8 млн внутрішньо переміщених осіб і близько 1,5 мільйони депортованих у рф. Тобто йде втрата великої кількості популяції не лише продуктивно активних чоловіків, що на фронті, а й жінок», – розповіла Дзигар.

Деталі

Крім того, за словами лікаря, пари зараз відкладають настання першої чи наступної вагітностей. А ті пацієнтки, що вже завагітніли, стикаються із серйозними проблемами. Наразі фіксуються збільшення кількості викиднів, передчасних пологів, народження дітей з недоношеністю чи з низькою масою тіла, мертвонародження, передчасний розрив плідних оболонок. В мирних умовах лікарі могли би вчасно профілактувати ці проблеми та надати адекватну допомогу пацієнткам. Але внаслідок зруйнованої інфраструктури, знаходження пацієнток у підвалах чи в дорозі в заторах, такі випадки значно почастішали.

«Є вплив на гінекологічних пацієнток. Війна – це величезний стрес, під час якого розвивається блокада овуляції в жінок, яка ще називається овуляторною дисфункцією або аменореєю військового часу. Зараз багато пацієнток до мене звертаються із порушенням менструального циклу чи аномальними матковими кровотечами. Інша проблема – це стрес від того, що жінки є жертвами або свідками насилля. Це важко переживається і вже ні про які репродуктивні плани не йдеться», – повідомила гінеколог.

Часто також ускладнене надання допомоги жінкам при небажаній вагітності, чи зовсім відсутність такої можливості. Лікар зазначає, що спостерігається і збільшення кількості інфекцій, що передаються статевим шляхом, а для проведення скринінгу та призначення лікування у пацієнток немає доступу.

Збільшується і кількість пацієнтів із доброякісними гіперпроліферативними захворюваннями, це і міома матки, і гіперплазія ендометрію. Онкологічні пацієнти вчасно зараз не можуть отримати доступ до профілактики, тобто до раннього виявлення онкологічних захворювань і їх лікування. Спостерігається збільшення кількості занедбаних раків, в тому числі і гінекологічних.

Внаслідок війни виникли проблеми пов’язані із репродуктологією. Наразі більшість репродуктивних клінік зі сходу України були змушені евакуювати весь персонал, біоматеріал і устаткування та перевозити до більш безпечних регіонів. У процесі цього виникли і логістичні, і юридичні проблеми. Але треба було в екстреному режимі рятувати і ооцити, і сперматохоїди пацієнтів, які заплатили кошти за зберігання біологічного матеріалу. Крім того, перед репродуктологами виникли проблеми щодо пацієнток. Часто не було можливості ані передати препарати, ані проводити моніторинг стану чи здійснювати лікування.

«Постраждала і неонатологічна допомога. Адже передчасно народжені діти потребують особливої уваги, дороговартісних препаратів і спеціального устаткування для їх виходжування, які наразі не завжди є в доступі. Також внаслідок військових дій і відсутності доступу до медичної допомоги та адекватного лікування призвели до збільшення кількості захворюваності та смертності немовлят», – зазначила Дзигар.

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