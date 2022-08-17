Увеличение количества преждевременных родов, выкидышей и мертворождений: акушер-гинеколог о репродуктивных проблемах в Украине

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«Поскольку в Украине демографическая ситуация была довольно грустной и до войны, я думаю, что нас будет ожидать демографический кризис. Ведь война – это враг репродуктивного здоровья не только женщин, но и мужчин. Мы видим и локальное, и глобальное влияние. Во-первых, миграционные процессы. Сейчас много внутренней и внешней миграции. Статистика говорит, что в настоящее время уехало около 9 млн человек и вряд ли половина из них вообще вернется. У нас есть 8 млн внутри перемещенных лиц и около 1,5 миллиона депортированных в рф. То есть идет потеря большого количества популяции не только продуктивно активных мужчин на фронте, но и женщин», – рассказала Дзигар.

Детали

Кроме того, по словам врача, пары сейчас откладывают наступление первой или следующей беременности. А уже забеременевшие пациентки сталкиваются с серьезными проблемами. В настоящее время фиксируются увеличение количества выкидышей, преждевременных родов, рождение детей с недоношенностью или с низкой массой тела, мертворождение, преждевременный разрыв плодных оболочек. В мирных условиях врачи могли бы своевременно профилактировать эти проблемы и оказать адекватную помощь пациенткам. Но в результате разрушенной инфраструктуры, нахождения пациенток в подвалах или в дороге в пробках, такие случаи значительно участились.

«Имеется влияние на гинекологических пациенток. Война – это огромный стресс, во время которого развивается блокада овуляции у женщин, которая еще называется овуляторной дисфункцией или аменореей военного времени. Сейчас многие пациентки ко мне обращаются с нарушением менструального цикла или аномальными маточными кровотечениями. Другая проблема – это стресс от того, что женщины являются жертвами или свидетелями насилия. Это тяжело переживается и уже ни о каких репродуктивных планах речь не идет», – сообщила гинеколог.

Часто также осложнено оказание помощи женщинам при нежелательной беременности или совсем отсутствие такой возможности. Врач отмечает, что наблюдается и увеличение количества инфекций, передающихся половым путем, а для проведения скрининга и назначения лечения у пациенток нет доступа.

Увеличивается и количество пациентов с доброкачественными гиперпролиферативными заболеваниями, это и миома матки, и гиперплазия эндометрия. Онкологические пациенты вовремя сейчас не могут получить доступ к профилактике, то есть к раннему выявлению онкологических заболеваний и их лечению. Наблюдается увеличение количества задавненых раков, в том числе и гинекологических.

В результате войны возникли проблемы связанные с репродуктологией. Большинство репродуктивных клиник с востока Украины были вынуждены эвакуировать весь персонал, биоматериал и оборудование и перевозить в более безопасные регионы. В процессе этого возникли и логистические, и юридические проблемы. Но нужно было в экстренном режиме спасать и ооциты, и сперматохоиды пациентов, заплативших средства за хранение биологического материала. Кроме того, перед репродуктологами возникли проблемы с пациентками. Часто не было возможности ни передать препараты, ни проводить мониторинг состояния или проводить лечение.

«Пострадала и неонатологическая помощь. Ведь преждевременно рожденные дети требуют особого внимания, дорогостоящих препаратов и специального оборудования для их выхаживания, которые пока не всегда доступны. Также в результате военных действий и отсутствия доступа к медицинской помощи и адекватного лечения привели к увеличению количества заболеваемости и смертности младенцев», – отметила Дзигар.