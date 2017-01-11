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Збереження на службі контрактників стане пріоритетом ЗСУ в 2017 – Генштаб ЗСУ

Збереження на службі контрактників стане пріоритетом ЗСУ в 2017 – Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 10679 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Збереження на службі військовослужбовців за контрактом буде пріоритетом Збройних Сил у 2017 році. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник начальника головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України полковник Марко Андрусяк, передає УНН з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ.

“Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби“, який набув чинності з 7 січня, надає право на звільнення значній кількості військовослужбовців за контрактом, і в цьому контексті збереження на службі досвідченого особового складу є пріоритетом для всіх органів військового управління Збройних Сил України у 2017 році”, — йдеться в повідомленні.

Також, М.Андрусяк зауважив, що передбачена законодавством зміна “безтермінових” контрактів з формулюванням “до закінчення особливого періоду” дозволить військовослужбовцям планувати своє життя на найближчу перспективу.

Він нагадав, що зміни, внесені до чинного законодавства направлені на посилення соціального захисту українських військовослужбовців.

Як повідомляв УННП.Порошенко дозволив контрактникам звільнитися з військової служби в особливий період.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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