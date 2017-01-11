Збереження на службі контрактників стане пріоритетом ЗСУ в 2017 – Генштаб ЗСУ

“Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби“, який набув чинності з 7 січня, надає право на звільнення значній кількості військовослужбовців за контрактом, і в цьому контексті збереження на службі досвідченого особового складу є пріоритетом для всіх органів військового управління Збройних Сил України у 2017 році”, — йдеться в повідомленні.

Також, М.Андрусяк зауважив, що передбачена законодавством зміна “безтермінових” контрактів з формулюванням “до закінчення особливого періоду” дозволить військовослужбовцям планувати своє життя на найближчу перспективу.

Він нагадав, що зміни, внесені до чинного законодавства направлені на посилення соціального захисту українських військовослужбовців.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко дозволив контрактникам звільнитися з військової служби в особливий період.