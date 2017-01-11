Сохранение на службе контрактников станет приоритетом ВСУ в 2017 - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Сохранение на службе военнослужащих по контракту будет приоритетом Вооруженных Сил в 2017 году. Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель начальника главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Марк Андрусяк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"Закон Украины" О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы ", который вступил в силу с 7 января, дает право на увольнение значительному количеству военнослужащих по контракту, и в этом контексте сохранения на службе опытного личного состава является приоритетом для всех органов военного управления Вооруженных Сил Украины в 2017 году ", - говорится в сообщении.
Также, М.Андрусяк отметил, что предусмотренное законодательством изменение "бессрочных" контрактов с формулировкой "до окончания особого периода" позволит военнослужащим планировать свою жизнь на ближайшую перспективу.
Он напомнил, что изменения, внесенные в действующее законодательство направлены на усиление социальной защиты украинских военнослужащих.
Как сообщал УНН, П.Порошенко позволил контрактникам уволиться с военной службы в особый период .